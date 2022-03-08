Головний тренер львівського Руху Леонід Кучук бажає повернутися з Польщі до України.

Про це заявив президент клубу Григорій Козловський.

"Станіславович поїхав до Польщі. Він вивіз невістку, яка була вагітна. Він мені щодня телефонує: "Петровичу, я буду вертатись".

Я кажу: "Навіщо тобі повертатися? Мені ще потім думати, що з вами робити". Йому вже під 70 років. Він реально аж плакав телефоном.

Кажу: "Станіславовичу, якщо треба буде, то я тобі повідомлю. Мені зараз так легше, ви як тягар будете. Мені ще з вами бавитися? У мене тут купа людей, є чим займатися", - розповів Козловський.