Федорчук - про Тимощука та Ордеця: Без зрадників не було жодної нації

Відомий український тренер та експерт Олег Федорчук висловився про те, що українці Анатолій Тимощук та Іван Ордець досі продовжують працювати в росії.

"Без зрадників не було жодної нації. Кожен обирає свій шлях. Вони свій вибрали. Я хотів би звернутися до всіх футболістів. Не захоплюйтеся ура-патріотизмом. Тимощук був весь з ніг до голови обклеєний українською символікою.

Я зневажаю людей, які рекламують свої віросповідання, коли демонстративно моляться перед камерами і ходять до церкви, щоб забивати голи. Я зневажаю людей, які демонстративно показують свій патріотизм, намагаючись довести, що вони вищі за когось. Справжній патріотизм показують хлопці на передовій, котрі виють не у вишиванках, але захищають нашу батьківщину.

Тож треба міняти підхід. Тимощук - яскрава ілюстрація того, що за гарною обгорткою може бути зовсім не те, що ми очікуємо. Нам треба перестати вірити тим, хто пускає пилюку в очі.

Коли люди ні з того ні з сього хочуть сподобатися, це завжди викликає підозру. Чоловік не повинен подобатися. Він має демонструвати свій потенціал. Ним мають пишатися і його мають шанувати. А в нас дуже багато спортсменів, які хочуть сподобатися.

Чи здивувався, що Алієв пішов у тероборону? Сашко - чесний хлопець. За молодістю він не завжди адекватно оцінював ситуацію, але чесності у нього не відібрати. Я у ньому абсолютно впевнений. Нехай він не завжди продумані рішення ухвалював у житті, але це маленька людина із серцем лева", - зазначив Федорчук.