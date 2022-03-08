Матч плей-оф ЧС-2022 між Україною та Шотландією перенесено

Джерело - Чемпіон.
Поєдинок плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022 між збірними України та Шотландії перенесено.
Про це повідомляє BBC.
УЄФА та ФІФА задовольнили прохання УАФ.
Матч мав відбутися в березні. Однак через напад Росії на Україну він не відбудеться у призначений термін.
Наразі обговорюється нова дата проведення матчу. Найбільш вірогідним варіантом є міжнародна пауза під Лігу націй у червні. Як тільки УЄФА затвердить нову дату, про перенесення оголосять офіційно.
Крім того, британські ЗМІ вважають, що перенесений буде і другий півфінальний матч, у якому зустрінуться збірні Вельсу та Австрії.
Нагадаємо, що Чемпіонат світу в Катарі відбудеться з 21 листопада по 18 грудня.