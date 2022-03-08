Козловський: Рух прийняв дітей, а також 700 біженців

Власник Руху Григорій Козловський розповів про непросту ситуацію з біженцями після початку війни Росії проти України.

"Я зараз на території академії "Руху". Під час війни тут застрягли шість команд, що були на турнірі. До дітей приїхали батьки, тепер вони тут, облаштували їх.

Частину своїх вихованців ми відправили до Польщі та Словенії, де клуби-партнери їх прийняли.

Ведемо переговори, щоб ще низка клубів у Європі їх прийняли. Окрім дітей, ми прийняли 700 біженців. Львовом розвозимо обіди, намагаємося допомогти", - сказав Козловський.