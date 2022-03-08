Хацкевич: Українську волю та дух не зламати - це має знати окупант

Колишньому тренеру Динамо Олександру Хацкевичу соромно за участь білорусів на боці РФ.

Про це заявив фахівець.

"Як і раніше відмовляєшся вірити в те, що відбувається. Хочеться думати, що все вирішиться за столом переговорів, а не через ракети та загибель мирних жителів. Звикнути до війни неможливо - ти просто не готовий до неї. Кажуть, що людина звикає до всього, так. Але не в цьому випадку.

Я бачу, як люблять тут свою країну. І мені іноді навіть соромно за білорусів. У нашому гімні є слова: "Мы, беларусы – мірныя людзі". І цим багато що сказано. А в українському гімні звучить фраза: "Душу й тіло ми положим за нашу свободу". Ось хлопці й пішли боронити свою батьківщину. І це робитимуть, поки не помруть. Українську волю та дух не зламати – це має знати кожен окупант. Країна з 2014 року перебуває у стані війни та навчилася давати відсіч. Народ став згуртованішим.

Невизначеність - найстрашніше. Будь-яка війна рано чи пізно закінчується, але що після неї лишиться? Скільки людей загине? Що потім пишуть у підручниках історії? Важко уявити. Очевидно, що росіяни та українці на десятки років утратять нормальні людські стосунки. Але головне, що Україна була і буде незалежною", - зазначив Хацкевич.