Левандовський розірвав контракт з Huawei через співробітництво з Росією

Роберт Левандовський розірвав контракт зі спонсором

Нападник Баварії Роберт Левандовський достроково розірвав спонсорський контракт з концерном Huawei.

Про це розповів представник футболіста Томаш Завісляк.

"Ми ухвалили рішення припинити маркетингову співпрацю між Робертом Левандовскі та брендом Huawei. Таким чином, реалізацію всіх рекламних зобов’язань з нашого боку було призупинено", – повідомив Завісляк.

Левандовский пішов на такий крок через те, що компанія Huawei допомагає Росії боронити кіберпростір під час війни з Україною. Компанія продовжує поставляти свою продукцію в Росію.

Раніше Левандовський відреагував на вторгнення Росії в Україну.