Левандовський розірвав контракт з Huawei через співробітництво з Росією

Джерело - tribuna.com.
Нападник Баварії Роберт Левандовський достроково розірвав спонсорський контракт з концерном Huawei.
Про це розповів представник футболіста Томаш Завісляк.
"Ми ухвалили рішення припинити маркетингову співпрацю між Робертом Левандовскі та брендом Huawei. Таким чином, реалізацію всіх рекламних зобов’язань з нашого боку було призупинено", – повідомив Завісляк.
Левандовский пішов на такий крок через те, що компанія Huawei допомагає Росії боронити кіберпростір під час війни з Україною. Компанія продовжує поставляти свою продукцію в Росію.
Раніше Левандовський відреагував на вторгнення Росії в Україну.