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Левандовський розірвав контракт з Huawei через співробітництво з Росією

Сьогодні 22:27 123 0
Роберт Левандовський розірвав контракт зі спонсором
Левандовський розірвав контракт з Huawei через співробітництво з Росією
Фото - gettyimages
#Баварія, #Роберт Левандовський

Джерело - tribuna.com.

Нападник Баварії Роберт Левандовський достроково розірвав спонсорський контракт з концерном Huawei.

Про це розповів представник футболіста Томаш Завісляк.

"Ми ухвалили рішення припинити маркетингову співпрацю між Робертом Левандовскі та брендом Huawei. Таким чином, реалізацію всіх рекламних зобов’язань з нашого боку було призупинено", – повідомив Завісляк.

Левандовский пішов на такий крок через те, що компанія Huawei допомагає Росії боронити кіберпростір під час війни з Україною. Компанія продовжує поставляти свою продукцію в Росію.

Раніше Левандовський відреагував на вторгнення Росії в Україну.

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