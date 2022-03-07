АПЛ розірве контракт з російським телебаченням

Телевізійний контракт розірвуть протягом доби

Прем’єр-ліга та Англійська футбольна ліга припинять трансляції в Росії протягом наступних 24 годин.

Про це повідомляє The Telegraph.

Юристи дозволили керівникам фактично розірвати угоду з Rambler Media на 6 млн фунтів стерлінгів на рік, яка залишилися на три місяці.

Керівники змагань погодилися припинити трансляції, щоб ізолювати Росію. Клуби нададуть згоду двом лігам, і очікується, що доступ до трансляції для Росії буде заборонений не пізніше вівторка.

Очікується, що FA також призупинить угоди щодо Кубка Англії, а Англійська футбольна ліга – щодо власних угод з Матч ТВ і приватним Football-TV.

Нагадаємо, чемпіонат Франції не показуватимуть у Росії.