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Зозуля відправив до України дві карети швидкої

Вчора 23:04 177 0
#Роман Зозуля

Джерело - Чемпіон.

Український футболіст Роман Зозуля відправив з Іспанії до України дві карети швидкої допомоги із подарунками. 

Про це повідомляє сам футболіст.

"Завжди пишався, що я українець, але сьогодні розпирає гордість за кожного мого співвітчизника - жінок, які скляними банками збивають ворожі дрони, чоловіків, які голими руками зупиняють танки, безжальних конотопських відьом, волонтерів, спортсменів, які з усіх куточків світу максимально мобілізовані і підтримують свою країну, і, звісно, Героїв, які щодня ризикують своїм життям в найзапекліших боях.

Серце розривається за знищені рашистським загарбникам міста, скалічені долі і смерті українців, яких надто багато…Але знаю, що весь наш біль і сльози повернуться грьобаним оркам в 100-кратному розмірі. Зворотний відлік їхнього кінця почався 11 днів тому. І стрімко наближається до фіналу. Впевнений, що нація зомбованих патологічних боягузів зовсім скоро почне перегризати одне одному горло, а на кордонах про них подбають вже наші воїни.

Мочіть, братики, цих рашистських виблядків, а ми будемо всім світом вам допомагати і прикривати ваші спини.

Перемога вже близько

P.S. Дякую усім футболістам та українській діаспорі в Іспанії за потужну підтримку", - зазначив Зозуля.

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