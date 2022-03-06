Срна: Намагаємося вивезти дітей із академії Шахтаря до Хорватії

Донецький Шахтар допомагає своїй академії в умовах війни в Україні.

Про це заявив директор з футболу клубу Дарійо Срна.

"Я із Сергієм Палкіним на зв'язку 24 години на добу. Ми займаємося тим, щоб наших дітей вивезли до Хорватії, я їх прийму, будь-яких дітей, не важливо, яка це академія, місто, я на зв'язку з усіма. Ви маєте розуміти, що весь світ із Україною. Мене набрали прем'єр та віцепрем'єр Хорватії та кажуть: Дарійо, запрошуй усіх дітей, усі сім'ї, на скільки можемо, усім допоможемо.

Тому вже збираються автобуси з Києва, я навіть попросив Сергія Палкіна зв'язатися із Маріуполем, допомогти, скільки можемо вивезти людей. У сьогоднішній ситуації дуже важливо допомагати один одному та пережити цей складний період", - сказав Срна.