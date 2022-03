Наразі Херсон тимчасово перебуває під окупацією російських військ. Жителі міста вийшли на масові антиросійські протести.

Приєдналися до акції фанати футбольного клубу Олександрія:

FC Oleksandriya fans showing their support for Ukraine in RU occupied Kherson this morning 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/q7F1gLDLuN