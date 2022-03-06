Реал підтримав Україну

В Іспанії підтримали Україну

Джерело - Чемпіон.

Реал та Реал Сосьєдад перед стартом матчу чемпіонату Іспанії провели акцію в підтримку України.

Гравці обох команд увійшли у футболках із написом "Всі з Україною", а також зробили спільне фото з українським прапором.