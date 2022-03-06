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Реал підтримав Україну

Сьогодні 12:27 279 0
В Іспанії підтримали Україну
Реал підтримав Україну
#Реал Мадрид, #Реал Сосьєдад, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Реал та Реал Сосьєдад перед стартом матчу чемпіонату Іспанії провели акцію в підтримку України.

Гравці обох команд увійшли у футболках із написом "Всі з Україною", а також зробили спільне фото з українським прапором.

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