Реал підтримав Україну

Джерело - Чемпіон.
Реал та Реал Сосьєдад перед стартом матчу чемпіонату Іспанії провели акцію в підтримку України.
Гравці обох команд увійшли у футболках із написом "Всі з Україною", а також зробили спільне фото з українським прапором.
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Джерело - Чемпіон.
Реал та Реал Сосьєдад перед стартом матчу чемпіонату Іспанії провели акцію в підтримку України.
Гравці обох команд увійшли у футболках із написом "Всі з Україною", а також зробили спільне фото з українським прапором.