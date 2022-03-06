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Педріньйо зацікавив ТОП-клуб Іспанії

Сьогодні 12:41 205 0
Педріньйо може змінити клуб
Педріньйо зацікавив ТОП-клуб Іспанії
#Педріньйо, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Півзахисник Шахтаря Педріньйо може перейти в іспанський клуб.

Про це розповів агент гравця Вілл Дантас.

"Сьогодні я отримав запит від великого європейського клубу. Раніше на зв'язок з нами виходив Порту, ​​але клуб, з яким я говорив сьогодні, – ТОП-клуб з Іспанії", – відзначив Дантас.

Керівництво Шахтаря дало згоду на ведення агентом переговорів про продаж хавбека або його оренду терміном на три місяці. Через напад Росії на Україну ФІФА та УЄФА планують відкрити спеціальне трансферне вікно для українських клубів. 

Педріньйо перейшов у Шахтар з Бенфіки 1 липня 2021-го за 18 млн євро і підписав з "гірниками" контракт до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 17 млн євро.

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