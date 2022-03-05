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Сікан асистом приніс перемогу Ганзі над Шальке

Вчора 23:27 209 0
Сікан долучився до переможного голу Ганзи
Сікан асистом приніс перемогу Ганзі над Шальке
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 2, #Ганза Росток, #Данило Сікан

Джерело - Чемпіон.

У рамках 25-го туру чемпіонату Німеччини у Бундеслізі 2 Шальке вдома поступився Ганзі.

Матч завершився з рахунком 4:3 на користь гостей.

Український нападник Ганзи Данило Сікан вийшов на поле на 68-й хвилині гри та зміг долучитися до переможного голу. На 90+6 Сікан пройшов правим флангом і прострілив у центр штрафного майданчика, де виявився Фрелінг, який переправив м'яч прямо у ворота.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга 2
25 тур, 05 березня

Шальке - Ганза 3:4 (2:2)

Голи: 0:1 - 25 Інгельссон, 1:1 - 33 Теродде, 1:2 - 40 Верхук, 2:2 - 43 Теродде, 2:3 - 56 Браєр, 3:3 - 83 Теродде, 3:4 - 90+6 Фрелінг (сікан)

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