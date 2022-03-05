Джерело - Чемпіон.
УЄФА планує перенести матч відбору плей-оф ЧС-2022 Шотландія – Україна на літо.
Про це розповів директор Шахтаря з футболу Даріо Срна.
Через агресію Росії проти України команда Олександра Петракова не зможе зіграти у березні, але, можливо, ситуація дозволить провести зустріч пізніше.
"Говорив з Александером Чеферіном. Він стоїть за український футбол.
Розумію, що зараз нікому не до футболу, але президент УЄФА сказав, що матч України з Шотландією перенесуть на червень", - сказав Срна.
Офіційно УЄФА цієї інформації ще не підтвердив.
Раніше повідомлялося, що УАФ хоче перенести матч України з Шотландією.