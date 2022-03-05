Матч може відбутися влітку

Джерело - Чемпіон.

УЄФА планує перенести матч відбору плей-оф ЧС-2022 Шотландія – Україна на літо.

Про це розповів директор Шахтаря з футболу Даріо Срна.

Через агресію Росії проти України команда Олександра Петракова не зможе зіграти у березні, але, можливо, ситуація дозволить провести зустріч пізніше.

"Говорив з Александером Чеферіном. Він стоїть за український футбол. Розумію, що зараз нікому не до футболу, але президент УЄФА сказав, що матч України з Шотландією перенесуть на червень", - сказав Срна.

Офіційно УЄФА цієї інформації ще не підтвердив.

Раніше повідомлялося, що УАФ хоче перенести матч України з Шотландією.