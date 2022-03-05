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Яремчук - у старті Бенфіки на матч чемпіонату Португалії

Сьогодні 19:26 67 0
Став відомий стартовий склад Бенфіки
Яремчук - у старті Бенфіки на матч чемпіонату Португалії
Фото - gettyimages
#Бенфіка, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

У рамках 25 туру чемпіонату Португалії Портімоненсе прийме Бенфіку.

Український нападник Бенфіки Роман Яремчук розпочне матч з перших хвилин.

Матч розпочнеться о 20:00.

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Публикация от Sport Lisboa e Benfica (@slbenfica)

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