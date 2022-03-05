Яремчук - у старті Бенфіки на матч чемпіонату Португалії

Джерело - Чемпіон.
У рамках 25 туру чемпіонату Португалії Портімоненсе прийме Бенфіку.
Український нападник Бенфіки Роман Яремчук розпочне матч з перших хвилин.
Матч розпочнеться о 20:00.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У рамках 25 туру чемпіонату Португалії Портімоненсе прийме Бенфіку.
Український нападник Бенфіки Роман Яремчук розпочне матч з перших хвилин.
Матч розпочнеться о 20:00.
Посмотреть эту публикацию в Instagram