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Баварія зіграла внічию з Баєром, Айнтрахт розгромив Герту. Результати матчів 25 туру Бундесліги

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Результати матчів 25 туру Бундесліги
Баварія зіграла внічию з Баєром, Айнтрахт розгромив Герту. Результати матчів 25 туру Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

У 25-му турі німецької Бундесліги  відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

25 тур, 5 березня

Баварія - Баєр 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 18 Зюле, 1:1 - 36 Мюллер (36)

Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Ляйч, 1:1 - 64 Белла-Кочав (автогол), 2:1 - 71 Лосілла

Вольфсбург - Уніон 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Авонії

Герта - Айнтрахт 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Кнауфф, 0:2 - 48 Тута, 0:3 - 56 Ліндстрем, 1:3 - 61 Зельке, 1:4 - 63 Борре

Лейпциг - Фрайбург 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 38 Демірович, 1:1 - 90 Анхеліно

Сьогодні, 5 березня, у німецькій Бундеслізі відбудеться ще один матч:

19:30. Штутгарт - Боруссія М

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