Ліверпуль переграв Вест Гем Ярмоленка, Челсі розгромив Бернлі, Лестер переміг Лідс. Результати 28 туру АПЛ

Результати 28 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 28 туру АПЛ.

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко не потрапив у заявку команди на матч з Ліверпулем.

Чемпіонат Англії - АПЛ

28 тур, 5 березня

Лестер - Лідс 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 67 Барнс

Астон Вілла - Саутгемптон 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Воткінс, 2:0 - 44 луїс, 3:0 - 52 Коутіньйо, 4:0 - 54 Інгс

Бернлі - Челсі 0:4 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Джеймс, 0:2 - 52 Гаверц, 0:3 - 55 Гаверц, 0:4 - 69 Пулішич

Вулвергемптон - Крістал Пелес 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 19 Матета, 0:2 - 34 Заха

Норвіч - Брентфорд 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Тоні, 0:2 - 52 Тоні, 0:3 - 57 Тоні, 1:3 - 90+2 Пуккі

Ньюкасл - Брайтон 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Фрейзер, 2:0 - 14 Шер, 2:1 - 55 Данк

Ліверпуль - Вест Гем 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Мане