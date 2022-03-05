Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 17:30 14282
Лук'яненко здобув золоту медаль, Україна вийшла на перше місце на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 09:25 1748
Вернидуб: Зеленський показав, що є справжнім лідером
Сьогодні 09:13 415 1
Шишкова завоювала золоту медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 08:50 594
Вовчинський виграв золоту медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 07:39 674
Радь здобув срібну медаль на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 07:36 397
Ляшенко стала срібною призеркою Паралімпіади-2022
Сьогодні 07:20 509
Шуфрич-молодший відреагував на затримання батька
Вчора 21:27 116905 32
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Вчора 20:36 5877
Фотографував блокпост - У Києві затримали Шуфрича
Вчора 19:08 4475
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Челсі розгромив Бернлі, Лестер переміг Лідс. Результати 28 туру АПЛ

Сьогодні 18:57 336 0
Результати 28 туру АПЛ
Челсі розгромив Бернлі, Лестер переміг Лідс. Результати 28 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Лестер, #Лідс, #Ньюкасл, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 28 туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ
28 тур, 5 березня

Лестер - Лідс 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 67 Барнс

Астон Вілла - Саутгемптон 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Воткінс, 2:0 - 44 луїс, 3:0 - 52 Коутіньйо, 4:0 - 54 Інгс

Бернлі - Челсі 0:4 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Джеймс, 0:2 - 52 Гаверц, 0:3 - 55 Гаверц, 0:4 - 69 Пулішич

Вулвергемптон - Крістал Пелес 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 19 Матета, 0:2 - 34 Заха

Норвіч - Брентфорд 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Тоні, 0:2 - 52 Тоні, 0:3 - 57 Тоні, 1:3 - 90+2 Пуккі

Ньюкасл - Брайтон 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Фрейзер, 2:0 - 14 Шер, 2:1 - 55 Данк

Сьогодні, 5 березня, в АПЛ відбудеться ще один матч:

19:30. Ліверпуль - Вест Гем

Коментарі ()
Популярне зараз
Дружина Усика: Повєткін - хрін моржовий і боягуз Дружина Усика: Повєткін - хрін моржовий і боягуз 2232
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 5976
Лук'яненко здобув золоту медаль, Україна вийшла на перше місце на Паралімпіаді-2022 Лук'яненко здобув золоту медаль, Україна вийшла на перше місце на Паралімпіаді-2022 1748
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 14282
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 5877
Шуфрич-молодший відреагував на затримання батька Шуфрич-молодший відреагував на затримання батька 116905 32
Рекомендуємо
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 13906 5
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 23088
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 156219 5
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 3950
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6178
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 29350 2