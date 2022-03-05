Клуб АПЛ підтримав Україну

Джерело - Чемпіон.
Астон Вілла підтримала Україну у зв'язку з військовим вторгненням Росії.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Астон Вілла прикрасила емблему клубу у кольори України.
"Солідарність з Україною", - йдеться в повідомленні.
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Джерело - Чемпіон.
Астон Вілла підтримала Україну у зв'язку з військовим вторгненням Росії.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Астон Вілла прикрасила емблему клубу у кольори України.
"Солідарність з Україною", - йдеться в повідомленні.