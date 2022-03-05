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Клуб АПЛ підтримав Україну

Сьогодні 12:47 324 0
Клуб АПЛ підтримав Україну
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла

Джерело - Чемпіон.

Астон Вілла підтримала Україну у зв'язку з військовим вторгненням Росії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Астон Вілла прикрасила емблему клубу у кольори України.

"Солідарність з Україною", - йдеться в повідомленні.

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