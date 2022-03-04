Джерело - football.uа.
Італія готова прийняти матчі українських клубів, щоб вони могли завершити сезон.
Про це розповів президент Італійської федерації футболу (FIGC) Габріеле Гравіна.
"Ми готові прийняти українських біженців та проводити їхні матчі. Я погано переживаю українське питання, як і всі, хто поважає життя та людську гідність.
Футбол демонструє єдність, якої раніше не було. Цей вид спорту є феноменом сильної соціальної агрегації. Ми об’єднані та послідовні, кричачи "ні" війні", — розповів Гравіна.
Нагадаємо, чемпіонат України призупинено у зв’язку із введення воєнного стану.