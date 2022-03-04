Італія готова прийняти матчі українських клубів, щоб вони могли завершити сезон.

Про це розповів президент Італійської федерації футболу (FIGC) Габріеле Гравіна.

"Ми готові прийняти українських біженців та проводити їхні матчі. Я погано переживаю українське питання, як і всі, хто поважає життя та людську гідність.

Футбол демонструє єдність, якої раніше не було. Цей вид спорту є феноменом сильної соціальної агрегації. Ми об’єднані та послідовні, кричачи "ні" війні", — розповів Гравіна.