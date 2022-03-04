Турецький гранд зацікавився Де Дзербі

Де Дзербі може покинути Шахтар

Спортивний директор Бешикташа Джейхун Казанджі перебуває в активному пошуку нового головного тренера для стамбульської команди з прицілом на наступний сезон.

Про це повідомляє Fotospor.

Казанджі вже переговорив із низкою наставників, серед яких виявився і 42-річний коуч Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Представник Бешикташа обговорив з Де Дзербі, котрий нещодавно зміг евакуюватися з Києва до Італії, та його агентом потенційні деталі співпраці. Коуч заявив Казанджі, що в ситуації, яка склалася, слідуватиме рішенням керівництва Шахтаря та ФІФА.

Чинний контракт Де Дзербі із Шахтарем розрахований до літа 2023 року.

Раніше Де Дзербі покинув Україну.