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Турецький гранд зацікавився Де Дзербі

Сьогодні 20:50 227 0
Де Дзербі може покинути Шахтар
Турецький гранд зацікавився Де Дзербі
#Бешикташ, #Де Дзербі, #Футбольні трансфери, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Спортивний директор Бешикташа Джейхун Казанджі перебуває в активному пошуку нового головного тренера для стамбульської команди з прицілом на наступний сезон.

Про це повідомляє Fotospor.

Казанджі вже переговорив із низкою наставників, серед яких виявився і 42-річний коуч Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Представник Бешикташа обговорив з Де Дзербі, котрий нещодавно зміг евакуюватися з Києва до Італії, та його агентом потенційні деталі співпраці. Коуч заявив Казанджі, що в ситуації, яка склалася, слідуватиме рішенням керівництва Шахтаря та ФІФА.

Чинний контракт Де Дзербі із Шахтарем розрахований до літа 2023 року.

Раніше Де Дзербі покинув Україну.

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