Маліновський: Тимощук більше не легенда українського футболу

Українські футболісти, які грали чи тренували в Росії мають залишити свої клуби.

Таку позицію висловив хавбек Аталанти Руслан Маліновський.

"Правильно, що хлопці залишили клуби. Я дуже люблю Одесу, в останні роки приходилося там бувати. Закохався в це місто. Воронін вчинив як одесит. Він – патріот своєї країни, скільки він дав збірній України. Він патріот свого міста, дуже любить Одесу, я це знаю. Він часто приїжджає в Одесу".

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"Щодо Тимощука, не знаю, це треба в нього запитати. Важко коментувати, але для мене це дивно. Я не можу пояснити його позицію у цій ситуації, але вважаю, що це неправильно. Він більше не легенда українського футболу, – це сто відсотків буде так. За ці дні про його заслуги перед країною вже всі забули", - сказав Маліновський.