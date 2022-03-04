Джерело - Чемпіон.
Евертон здобув перемогу над Борем Вудом у межах 1/8 фіналу Кубка Англії.
Кубок Англії
1/8 фіналу, 03 березня
Голи: 1:0 - 57 Рондон, 2:0 - 84 Рондон
У чвертьфіналі підопічні Френка Лемпарда зіграють з Крістал Пелесом.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Евертон здобув перемогу над Борем Вудом у межах 1/8 фіналу Кубка Англії.
Кубок Англії
1/8 фіналу, 03 березня
Голи: 1:0 - 57 Рондон, 2:0 - 84 Рондон
У чвертьфіналі підопічні Френка Лемпарда зіграють з Крістал Пелесом.