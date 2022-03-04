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Евертон - Борем Вуд 2:0: Огляд матчу

Сьогодні 09:46 92 0
Українець вийшов на матч з капітанською пов'язкою
Евертон - Борем Вуд 2:0: Огляд матчу
#Евертон, #Кубок Англії, #Віталій Миколенко, #Борем Вуд

Джерело - Чемпіон.

Евертон здобув перемогу над Борем Вудом у межах 1/8 фіналу Кубка Англії.

Кубок Англії

1/8 фіналу, 03 березня

Евертон - Борем Вуд 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Рондон, 2:0 - 84 Рондон

У чвертьфіналі підопічні Френка Лемпарда зіграють з Крістал Пелесом.

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