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Президент Барселони українською мовою закликав зупинити війну

Вчора 23:13 200 0
Жуан Лапорта прокоментував напад Росії
Президент Барселони українською мовою закликав зупинити війну
#Барселона, #Лапорта

Джерело - football24.ua.

Президент Барселони Жуан Лапорта не залишився осторонь російської війни в Україні.

Про це розповів сам функціонер.

"Щоразу, коли у нас була можливість відвідати Україну, ми помічали підтримку та прихильність уболівальників Барси у цій країні. У нас там 28 сосіос (власники клубної картки – прим.), а у Києві – фан-клуб з сотнею членів. Також українські спортсмени свого часу писали історію Барселони.

Від імені ФК Барселона хочу висловити нашу підтримку та солідарність з українським народом. Усім людям, які страждають від жаху необґрунтованої війни. Знайте, що ми з вами. Ми підтримуватимемо всіх, хто приїде до нашої країни у пошуках притулку", – сказав Лапорта.

Раніше повідомлялося, що ексзахисник Карпат загинув у боях під Києвом.

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