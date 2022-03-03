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Дмитрулін: Всі російські футболісти собі язики в дупи засунули

Сьогодні 21:17 258 0
Дмитрулін: Всі російські футболісти собі язики в дупи засунули
#Юрій Дмитрулін

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Динамо Юрій Дмитрулін звернувся до своїх колишніх одноклубників.

"Я - Юрій Дмитрулін, колишній футболіст "Динамо" та збірної України, грав у Росії за ярославський Шинник, у мене багато друзів у Росії, пов'язаних з футболом. Я хочу звернутися до вас: хлопці, чому ви засунули язики в дупу та мовчите? У нас війна, бомблять міста, вбивають мирних людей, жінок, дітей. У нас новонароджені народжуються в сховищах, діти залишаються сиротами. Вам не набридло бути терпилами і боятися свого Путіна? Все життя так і будете жити в страху.

Забудьте про мільйонні контракти, про відпочинок зі сім'єю в Дубаї та Монако. Забудьте про це все, тому що вашій економіці жоп*. Ви більше ніколи в Європі не пограєте, а ті гравці, які там грають зараз - їх виженуть з ганьбою. Ви більше ніколи не почуєте гімн Ліги чемпіонів і не відчуєте смак міжнародних матчів. У вас залишився останній шанс зробити хоч щось.

Беріть свої телефони, поки вони у вас є, записуйте відео і закликайте людей виходити на вулиці. Скидайте путінський режим - це ваш останній шанс змінити керівництво і отримати свободу. Якщо ви мовчите, тоді ви співучасники вбивств, вам більше жоден українець не потисне руку. Дійте, часу у вас більше немає", - зазначив Дмитрулін.

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