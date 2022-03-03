Шевченко: Футбол для мене більше не існує. Уся концентрація - як допомогти Україні

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко за кордоном допомагає Україні протистояти вторгненню військам РФ.

Про це заявив фахівець.

"Віталій Кличко на передовій. Ми спілкуємося щодня, він інформує мене про ситуацію.

Всі спортсмени єдині. Ми спілкуємося, ділимося інформацією, намагаємося допомогти країні. Деякі з них залишаються в Україні на передовій, ми намагаємося організувати те, що потрібно країні зараз.

Багато людей також роблять телефонні дзвінки з метою благодійності, щоб почати допомагати зібрати гроші.

Футбол для мене більше не існує. Я про це не думаю. Не час для цього. Нічого не дивлюся, ніякий спорт, нічого. Уся моя зосередженість, коли прокидаюся - думаю, як можу допомогти своїй країні, що можу зробити. Почав телефонувати батькам, друзям, дізнаватися, що відбувається в Україні.

Я хочу звернутися до світу, до Великої Британії. Будь ласка, жертвуйте гроші. Про це говорив і Кличко, нам потрібні медикаменти, продукти. Нам треба будь-яка підтримка, яку ми можемо мати.

Кожному українцю дуже важливо відчувати підтримку світу. Нам це дуже потрібно. Треба, щоб нація не переставала про це говорити. Вас чують усі в Україні. Вони відчувають вашу підтримку. Для нас дуже важливо почути підтримку від вас.

Так британський уряд робить достатньо, але ми попросимо зробити більше. Велика Британія багато робить для нас - і ми вдячні. Спорт має неймовірну силу змінити світ. Неймовірно, коли Евертон підтримував Миколенка, а Манчестер Сіті - Зінченка.

Я не в змозі говорити про Челсі. Я тут, щоб говорити про свою країну, про те, що відбувається в моїй країні. Гравці Динамо та Шахтаря об’єдналися разом і провели деякий час, пару ночей, у тренувальному центрі Динамо.

Решта гравців намагалися покинути країну. Мабуть, більшість з них перетнули кордон з Польщею і летять до рідних країн.

Я не думаю, що складне рішення ФІФА та УЄФА відсторонити Росію. Коли ви атакуєте країну, коли починаєте скидати бомби і солдатів - це не конфлікт, це справжня війна.

Поки війна не припинилася, вважаю правильним рішенням не допускати жодних російських спортсменів до участі в будь-яких спортивних змаганнях. Я просто прошу росіян вийти на площі та виступити за припинення війни", - сказав Шевченко.