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Мхітарян завершив кар'єру у національній збірній Вірменії

Сьогодні 18:56 222 0
Мхітарян завершив кар'єру у національній збірній Вірменії
#Генріх Мхітарян

Джерело - Чемпіон.

Атакувальний півзахисник Роми Генріх Мхітарян завершив кар'єру у збірній Вірменії.

Про це заявив сам футболіст.

"Для мене було честю грати за свою країну останні 15 років і ще більша честь бути її капітаном останні 6 років. Я прийшов до цього рішення після моєї останньої гри проти Німеччини у листопаді", - зазначив Мхітарян.

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Допис, поширений Henrikh Mkhitaryan (@micki_taryan)

Мхітарян виступав за національну команду із 2007 року. Він провів 95 матчів за збірну Вірменії та забив 32 голи. Генріх - найкращий бомбардир в історії команди, за кількістю матчів він поступається лише Саркісу Овсепяну (133 поєдинки).

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