Шевченко: Намагався забрати з України маму та сестру - вони відмовилися

В Україні знаходяться мати та сестра Андрія Шевченка, незважаючи на повномасштабне вторгнення з боку РФ.

Про це заявив сам екснаставник збірної України.

"I want to thank the whole world who supports Ukraine"



Watch Andriy Shevchenko live on Sky Sports News speaking about the invasion of Ukraine. pic.twitter.com/EjSgQlVJai