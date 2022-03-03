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Шевченко: Намагався забрати з України маму та сестру - вони відмовилися

Сьогодні 17:19 249 0
Легенда українського футболу подякувала всьому світу за підтримку
Шевченко: Намагався забрати з України маму та сестру - вони відмовилися
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

В Україні знаходяться мати та сестра Андрія Шевченка, незважаючи на повномасштабне вторгнення з боку РФ.

Про це заявив сам екснаставник збірної України.

"Як людям вдається зберігати спокій? Бо у нас є причина, через яку ми боремося. Упевнений, ми битимемося до останнього. Люди об'єдналися - у нас сильний лідер, наш президент. Він робить багато великих речей, об'єднує людей.

Хочу подякувати всьому світу, який підтримує Україну. Дякуємо Великій Британії за неймовірну підтримку. Дякуємо кожному, хто підтримує Україну. Це дуже складний момент нашої нації.

Чи не намагався забрати рідних з України? Так, намагався багато разів. Вони відмовилися, вони хочуть залишитися там. Це український дух!", - заявив Шевченко.

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