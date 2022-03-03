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Палкін: Уламок російського снаряда вбив співробітника Шахтаря

Сьогодні 16:09 56 0
Палкін: Уламок російського снаряда вбив співробітника Шахтаря
#Сергій Палкін, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Дитячий тренер донецького Шахтаря загинув від уламка російського снаряда.

Про це заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін.

"Хотів би звернутися до власників, керівництва та футболістів російських футбольних клубів. Росія здійснила жахливий та віроломний військовий напад на Україну. Країну, в якій кожен з вас бував і в його завжди привітно зустрічали. Країну, де ви маєте родичів, друзів, знайомих.

Країну, де дехто з вас навіть народився. І цю країну, її людей сьогодні російська армія знищує з усіх видів зброї: буків, градів, артилерією, авіацією, танками.

Ви стаєте ізгоями. Росія з нації, яка доклала величезних зусиль у перемозі над нацизмом, перетворюється на націю терористів, націю мовчазних боягузів. Сьогодні на Вас дивиться весь світ. І світ чекає від вас дій, які зупинять шаленство. Але ви боїтеся, вам страшно.

У спорті страх - це відчуття, яке зводить можливість перемоги нанівець. Ваш страх виступити проти війни в Україні - це зруйновані міста, ваш страх - це тисячі та тисячі смертей серед мирного населення, ваш страх - це загиблі діти та скалічені долі мільйонів людей.

Ваш страх виступити проти кривавого режиму - це найбільша ваша поразка.

Незважаючи на те, що ви не віддавали наказу про знищення українців, ваше мовчання - це пособництво масовим вбивствам та руйнуванням.

Вчора загинув наш співробітник. Дитячий тренер. Його вбив уламок російського снаряда. Росія вбиває українців. Зупиніть це божевілля! Не мовчіть, кажіть! Інакше це буде ваша особиста поразка. Поразка, яку пам'ятатимуть усі наступні покоління.

Поразка, яку неможливо буде викреслити зі світової історії. І кожен з вас нестиме провину та відповідальність за скоєні злочини.

PS: Подивіться, що російські військові роблять із нашими містами", - зазначив Палкін.

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