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Левченко різко звернувся до Тимощука

Сьогодні 15:13 237 0
Євген Левченко опублікував звернення до Анатолія Тимощука
Левченко різко звернувся до Тимощука
#Зеніт, #Анатолій Тимощук, #Євген Левченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець збірної України Євген Левченко звернувся до Анатолія Тимощука, який залишився працювати у Зеніті після вторгнення РФ до України.

Про це футболіст повідомив у Twitter.

Актуально: Тимощук: Нам потрібен мир

"Росіяни, вам страшно виходити на вулиці? А українці цілими селами під ваші танки лягають.

Толику, як так? Ти ж із України. Як ти можеш мовчати та продовжувати там працювати? Ми ж разом за одну збірну грали, одягали з гордістю цю футболку, співали гімн, вигравали та програвали. А зараз ти просто мовчиш? Толику, як ти будеш із цим жити?", – написав Левченко.

Анатолій Тимощук з 2017 року працює у російському Зеніті.

Нагадаємо, Ракицький розірвав контракт з Зенітом.

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