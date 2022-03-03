Левченко різко звернувся до Тимощука

Колишній гравець збірної України Євген Левченко звернувся до Анатолія Тимощука, який залишився працювати у Зеніті після вторгнення РФ до України.

Про це футболіст повідомив у Twitter.

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"Росіяни, вам страшно виходити на вулиці? А українці цілими селами під ваші танки лягають.

Толику, як так? Ти ж із України. Як ти можеш мовчати та продовжувати там працювати? Ми ж разом за одну збірну грали, одягали з гордістю цю футболку, співали гімн, вигравали та програвали. А зараз ти просто мовчиш? Толику, як ти будеш із цим жити?", – написав Левченко.