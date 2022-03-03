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Реал Сосьєдад переграв Мальорку у 21 турі Ла-Ліги

Сьогодні 08:30 180 0
Друга поспіль перемога Реал Сосьєдад у чемпіонаті
Реал Сосьєдад переграв Мальорку у 21 турі Ла-Ліги
#Мальорка, #Реал Сосьєдад, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 21 туру Ла-Ліги Мальорка вдома поступилась Реал Сосьєдаду.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь гостей.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

21 тур, 02 березня

Мальорка - Реал Сосьєдад 0:2 (0:1)

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