Реал Сосьєдад переграв Мальорку у 21 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У перенесеному матчі 21 туру Ла-Ліги Мальорка вдома поступилась Реал Сосьєдаду.
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь гостей.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
21 тур, 02 березня
Мальорка - Реал Сосьєдад 0:2 (0:1)
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Джерело - Чемпіон.
У перенесеному матчі 21 туру Ла-Ліги Мальорка вдома поступилась Реал Сосьєдаду.
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь гостей.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
21 тур, 02 березня
Мальорка - Реал Сосьєдад 0:2 (0:1)