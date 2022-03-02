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Екскапітан Динамо: Країна 404 зірвалась з ланцюга. Час дати їм п*зди

Вчора 23:47 262 0
Олександр Головко прокоментував агресію Росії
Екскапітан Динамо: Країна 404 зірвалась з ланцюга. Час дати їм п*зди
#Головко, #Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Ексгравець Динамо Олександр Головко емоційно відреагував на вторгнення Росії в Україну.

Про це розповів сам футболіст в Instragram.

"24.02.2022 життя змінилося назавжди. Шок, страх, апатія – це те, що відчули всі мої близькі. Що буде? Як бути? Що робити? Кожен з нас поставив собі ці питання. Як мить для одних, як рік для інших минув тиждень війни.

Війни за свою честь та свободу! Я думаю, кожен зробив свій вибір. Моя сім'я зробила його ще у 2014 році, коли ці га*дони віджали Крим. Країна 404 зірвалась з ланцюга. Час дати їм п*зди. Російський корабель, йди на*уй!" – написав Головко.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили російські команди від участі в усіх турнірах.

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Публикация от Головко Александр (@alexgolovko_official)

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