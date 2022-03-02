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Мідлсбро - Тоттенгем 1:0. Огляд матчу

Сьогодні 15:55 94 0
Огляд матчу Мідлсбро - Тоттенгем
Мідлсбро - Тоттенгем 1:0. Огляд матчу
#Кубок Англії, #Мідлсбро, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу Кубка Англії Мідлсбро переграло Тоттенгем.

Кубок Англії

1/8 фіналу, 01 березня

Мідлсбро - Тоттенгем 1:0 ДЧ (0:0)

Голи: 1:0 - 107 Коберн

Раніше Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Пітерборо у Кубку Англії

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