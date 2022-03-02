Мідлсбро - Тоттенгем 1:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/8 фіналу Кубка Англії Мідлсбро переграло Тоттенгем.
Кубок Англії
1/8 фіналу, 01 березня
Мідлсбро - Тоттенгем 1:0 ДЧ (0:0)
Голи: 1:0 - 107 Коберн
Раніше Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Пітерборо у Кубку Англії
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/8 фіналу Кубка Англії Мідлсбро переграло Тоттенгем.
Кубок Англії
1/8 фіналу, 01 березня
Мідлсбро - Тоттенгем 1:0 ДЧ (0:0)
Голи: 1:0 - 107 Коберн
Раніше Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Пітерборо у Кубку Англії