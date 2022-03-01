Лестер переграв Бернлі у 22 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У перенесеному матчі 22 туру АПЛ Бернлі вдома поступився Лестеру.
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь гостей.
Чемпіонат Англії - АПЛ
22 тур, 01 березня
Бернлі - Лестер 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 82 Меддісон, 0:2 - 90 Варді
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Джерело - Чемпіон.
У перенесеному матчі 22 туру АПЛ Бернлі вдома поступився Лестеру.
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь гостей.
Чемпіонат Англії - АПЛ
22 тур, 01 березня
Бернлі - Лестер 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 82 Меддісон, 0:2 - 90 Варді