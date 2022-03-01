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Лестер переграв Бернлі у 22 турі АПЛ

Вчора 23:37 88 0
Лестер переграв п'ятиматчеву безвиграшну серію в АПЛ
Лестер переграв Бернлі у 22 турі АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Бернлі, #Лестер

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 22 туру АПЛ Бернлі вдома поступився Лестеру.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь гостей.

Чемпіонат Англії - АПЛ

22 тур, 01 березня

Бернлі - Лестер 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 82 Меддісон, 0:2 - 90 Варді

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