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Блохін закликав Росію припинити обстріли України

Сьогодні 20:57 201 0
Олег Блохін прокоментував вторгнення Росії
Блохін закликав Росію припинити обстріли України
#Олег Блохін

Джерело - Чемпіон.

Легенда Динамо Київ Олег Блохін відреагував на вторгнення Росії в Україну.

Про це розповів сам футболіст.

"Я, Олег Блохін, закликаю всіх, від кого це залежить, насамперед військове командування Росії та Білорусі, негайно припинити обстріл міст України та відкликати свої війська.

Ви воюєте не лише з воїнами України, а й із мирним населенням.

Це недопустимо. Це злочин.

В Україні розбомблені міста та села. Я корінний киянин, моє рідне місто не бачило такої агресії з часів Другої світової війни. Київ, Харків, Чернігів, Херсон, Миколаїв, інші міста та села зруйновані.

Футбол, якому я відданий і віддав все своє життя, продовжує зазнавати втрат ще з початку окупації Криму, Донецької та Луганської областей. Збірні команди повністю припинили підготовку. Зупинено всі спортивні заходи. Спортсмени замість занять спортом змушені захищати Батьківщину.

Світові футбольні та спортивні федерації засудили ваші дії, усунувши збірні РФ та РБ від участі у міжнародних турнірах.

Ви закриваєте спадщину світу. Ви закриваєте світ для росіян та білорусів.

Отямтеся. Відведіть війська. Припиніть цю війну.

Молюсь за нашу Україну!", - розповів Блохін.

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Публикация от Блохин Олег Владимирович (@blokhin.11)

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