Луческу: Не вірив в масштабне вторгнення

Головний тренер Динамо Мірча Луческу пригадав напад Росії.

Про це розповів сам румунський фахівець.

"Ми повернулися зі зборів і мали от-от починати чемпіонат. У четвер увечері ми готувалися до кубкового матчу, і тут сталося те, чого ми не очікували.

Якоїсь миті я прокидаюся серед ночі, і перша думка – це наче літо. Знаєте ці літні бурі, сповнені блискавок і дуже сильного грому? Але ні, на жаль, все було не так. Нам сказали, що війна почалася і вона дійшла до воріт міста.

Цього ніхто не очікував. Думалося, що на Донбасі буде максимум якась сутичка. Але в те масштабне вторгнення, яке ми побачили, ніхто не вірив", – зізнався Луческу.