УЄФА виділив понад мільйон євро для українських дітей

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) допомагає Україні впоратися з наслідками російського вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Дитячий фонд УЄФА виділив 1 мільйон євро для дітей, які постраждали під час воєнних дій в Україні. Ще 100 тисяч євро отримає Молдовська федерація для допомоги біженцям.

Діти дуже вразливі під час конфліктів, і наш обов'язок допомогти захистити їхні основні права та здоров'я. Завдяки солідарності європейського футболу та підтримці наших партнерів ми зможемо надати бодай частину допомоги, якої діти гостро потребують. В Україні та в сусідніх країнах", – сказав Александр Чеферін.