УЄФА виділив понад мільйон євро для українських дітей

Джерело - uefa.com.
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) допомагає Україні впоратися з наслідками російського вторгнення.
Про це повідомляє пресслужба організації.
"Дитячий фонд УЄФА виділив 1 мільйон євро для дітей, які постраждали під час воєнних дій в Україні. Ще 100 тисяч євро отримає Молдовська федерація для допомоги біженцям.
Діти дуже вразливі під час конфліктів, і наш обов'язок допомогти захистити їхні основні права та здоров'я. Завдяки солідарності європейського футболу та підтримці наших партнерів ми зможемо надати бодай частину допомоги, якої діти гостро потребують. В Україні та в сусідніх країнах", – сказав Александр Чеферін.
Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили російські команди від участі в усіх турнірах.