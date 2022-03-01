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УЄФА виділив понад мільйон євро для українських дітей

Сьогодні 19:14 201 0
УЄФА допоможе українським дітям
УЄФА виділив понад мільйон євро для українських дітей
#УЄФА

Джерело - uefa.com.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) допомагає Україні впоратися з наслідками російського вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Дитячий фонд УЄФА виділив 1 мільйон євро для дітей, які постраждали під час воєнних дій в Україні. Ще 100 тисяч євро отримає Молдовська федерація для допомоги біженцям.

Діти дуже вразливі під час конфліктів, і наш обов'язок допомогти захистити їхні основні права та здоров'я. Завдяки солідарності європейського футболу та підтримці наших партнерів ми зможемо надати бодай частину допомоги, якої діти гостро потребують. В Україні та в сусідніх країнах", – сказав Александр Чеферін.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили російські команди від участі в усіх турнірах.

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