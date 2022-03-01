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ФІБА відсторонила всі збірні та клуби з Росії

Сьогодні 19:58 219 0
Міжнародна федерація баскетболу виступила із офіційною заявою.
ФІБА відсторонила всі збірні та клуби з Росії
#Єврокубок ФІБА

Джерело - fiba.

Міжнародна федерація баскетболу покарала Росію за війну проти України.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Від змагань під егідою ФІБА будуть усунуті всі російські клуби та збірні команди Росії. Обмеження також стосуються жіночих та юнацьких команд, представників баскетболу 3х3 та рефері з Росії.

Таким чином, російські збірні команди можуть пропустити відбіркові матчі до чоловічого Кубка світу, чоловічого чемпіонату Європи та жіночого Кубка світу.

Повідомляється, що обмеження діють до подальшого повідомлення. Наступне засідання ради ФІБА заплановане на 25 березня.

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