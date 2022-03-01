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Морозюк звернувся до турків: Нелюд, якого ви називали шайтан, хоче знищити український народ

Сьогодні 17:30 231 0
Микола Морозюк прокоментував вторгнення Росії
Морозюк звернувся до турків: Нелюд, якого ви називали шайтан, хоче знищити український народ
#Микола Морозюк, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Захисник Чорноморця Микола Морозюк закликав жителів Туреччини підтримати Україну. 

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Одного разу в складні часи для Туреччини мені випав шанс підтримати турецьку армію, як і весь турецький народ. За це фото я отримував величезну кількість погроз від російської аудиторії. Але я гордився тим крихітним вчинком для своєї другої батьківщини і народу, який назавжди буде займати особливе місце в моєму серці.

Сьогодні на моїй рідній землі війна, де на землях моєї незалежної України вбивають людей, жінок, дітей, гинуть невинні, руйнуються великі міста, літають ракети, і все тому, що нелюд, якого ви називали шайтан, хоче знищити український народ.

Я прошу на колінах кожного жителя могутньої Туреччини. Знаю, як ви любите Україну. Від Стамбула до Ерзурума, від Анкари до Хатая ,від Анталії до Адани, від Сіваса до мого рідного Різе. Дайте хоча б крихітний шанс моєму народу і мені зустріти свою сім’ю.

Вірю в те, що Туреччина стане жовто-блакитною", – написав Морозюк.

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Публикация от Nikolay Moroziuk (@nikolaymoroziuk)

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