На х*ю ми вертіли ваші плани й операції - Динамо відповіло міністру оборони РФ

Джерело - Чемпіон.
Динамо відреагувало на заявку окупантів.
Під час чергового засідання (точніше його імітації) міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що загарбники "продовжать проведення спеціальної воєнної операції до досягнення поставлених цілей".
Динамо у Twitter відреагувало на дані закиди:
"На х** ми вертіли ваші плани й "операції". Закінчимо війну на своїй землі за власним сценарієм! Україна – нація нескорених", - йдеться в повідомленні.
На х** ми вертіли ваші плани і «операції». Закінчимо війну на своїй землі за власним сценарієм!— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 1, 2022
Україна – нація нескорених! ✊🇺🇦 pic.twitter.com/sdyfdhDRcV