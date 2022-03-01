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На х*ю ми вертіли ваші плани й операції - Динамо відповіло міністру оборони РФ

Сьогодні 16:30 422 0
На х*ю ми вертіли ваші плани й операції - Динамо відповіло міністру оборони РФ
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо відреагувало на заявку окупантів.

Під час чергового засідання (точніше його імітації) міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що загарбники "продовжать проведення спеціальної воєнної операції до досягнення поставлених цілей".

Динамо у Twitter відреагувало на дані закиди:

"На х** ми вертіли ваші плани й "операції". Закінчимо війну на своїй землі за власним сценарієм! Україна – нація нескорених", - йдеться в повідомленні.

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