На х*ю ми вертіли ваші плани й операції - Динамо відповіло міністру оборони РФ

Джерело - Чемпіон.

Динамо відреагувало на заявку окупантів.

Під час чергового засідання (точніше його імітації) міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що загарбники "продовжать проведення спеціальної воєнної операції до досягнення поставлених цілей".

Динамо у Twitter відреагувало на дані закиди:

"На х** ми вертіли ваші плани й "операції". Закінчимо війну на своїй землі за власним сценарієм! Україна – нація нескорених", - йдеться в повідомленні.