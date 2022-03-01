Чорноморець через війну покинули два легіонери

Джерело - Чемпіон.
Чорноморець покинули два болгарських футболісти.
Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.
Нападник Мартін Петков розірвав контракт із Чорноморцем і на правах вільного агента став гравцем софійської Славії, інформує прес-служба клубу.
Боріслав Цонєв теж гратиме за новий колектив Петкова, але на правах оренди. На батьківщині найкращий бомбардир Winter Cup пробуде наступні пів року, після чого повернеться в Одесу.
"Перш за все ми чекаємо закінчення російської воєнної агресії. Захищайте країну, залишайтесь із Чорноморцем! Одеса і Україна переможуть. Слава Україні", – йдеться в повідомленні клубу.