Чорноморець через війну покинули два легіонери

Гравці покинули клуб через вторгнення Росії

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець покинули два болгарських футболісти.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

Нападник Мартін Петков розірвав контракт із Чорноморцем і на правах вільного агента став гравцем софійської Славії, інформує прес-служба клубу.

Боріслав Цонєв теж гратиме за новий колектив Петкова, але на правах оренди. На батьківщині найкращий бомбардир Winter Cup пробуде наступні пів року, після чого повернеться в Одесу.