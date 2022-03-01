Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 07:32 7011
Міжнародна федерація хокею відсторонила Росію та Білорусь від усіх змагань
Сьогодні 08:53 578
Вернидуб вступив до Збройних Сил України
Сьогодні 07:11 539
УЄФА розірвав угоду з Газпромом
Вчора 20:35 1008
УЄФА та ФІФА відсторонили російські команди від участі в усіх турнірах
Вчора 19:46 1132 6
Україна вимагає заборонити російським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях
Вчора 16:35 519
Вернидуб вступив до лав територіальної оборони
Вчора 15:11 1701
Беленюк: Мене турбує - реакція російських спортсменів, її немає
Вчора 14:44 804
Українські футболісти та тренери сформували фонд допомоги армії
Вчора 14:14 725
Усик вступив до лав тероборони
Вчора 13:42 2126
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Чорноморець через війну покинули два легіонери

Сьогодні 15:45 79 0
Гравці покинули клуб через вторгнення Росії
Чорноморець через війну покинули два легіонери
#Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець покинули два болгарських футболісти.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

Нападник Мартін Петков розірвав контракт із Чорноморцем і на правах вільного агента став гравцем софійської Славії, інформує прес-служба клубу.

Боріслав Цонєв теж гратиме за новий колектив Петкова, але на правах оренди. На батьківщині найкращий бомбардир Winter Cup пробуде наступні пів року, після чого повернеться в Одесу.

"Перш за все ми чекаємо закінчення російської воєнної агресії. Захищайте країну, залишайтесь із Чорноморцем! Одеса і Україна переможуть. Слава Україні", – йдеться в повідомленні клубу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бубка не виходив на зв’язок з початку війни з Росією Бубка не виходив на зв’язок з початку війни з Росією 2881
РФС оскаржить у CAS відсторонення Росії від турнірів ФІФА та УЄФА РФС оскаржить у CAS відсторонення Росії від турнірів ФІФА та УЄФА 1369
Бубка: Війна повинна припинитися, мир і людство повинні перемогти Бубка: Війна повинна припинитися, мир і людство повинні перемогти 1405
Російські окупанти в Києві вбили футболіста Російські окупанти в Києві вбили футболіста 1666
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 7011
Чекаю зброю, Київ буде битися до кінця: Журналіст Чемпіона готовий захищати столицю України Чекаю зброю, Київ буде битися до кінця: Журналіст Чемпіона готовий захищати столицю України 2763
Рекомендуємо
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 2551 2
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 12762
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 181498
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 18735 1
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6041
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 77828