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Буяльський: Путін іди на х##!

Сьогодні 14:13 232 0
Віталій Буяльський прокоментував вторгнення Росію в Україну
Буяльський: Путін іди на х##!
#Віталій Буяльський, #Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський відреагував на вторгнення російських військ до України.

Про це футболіст розповів в Instagram.

"Я – Віталій Буяльський, народився в м.Калинівці, та що на Вінниччині, завжди був патріотом своєї країни! Те, що відбувається зараз в нашій країні – це геноцид нації, знищення моєї країни!

Я пишаюсь нашою армією за те, що захищають нас від лютого ворога – Росії, і ми обов’язково переможемо! Я хочу, щоб наші діти зростали під мирним небом без війни в Україні!

П.С: Путін іди на х##!" – написав Буяльський.

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Публикация от Alina Buialska (@buialska.alina)

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