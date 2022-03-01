Буяльський: Путін іди на х##!

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський відреагував на вторгнення російських військ до України.

Про це футболіст розповів в Instagram.

"Я – Віталій Буяльський, народився в м.Калинівці, та що на Вінниччині, завжди був патріотом своєї країни! Те, що відбувається зараз в нашій країні – це геноцид нації, знищення моєї країни!

Я пишаюсь нашою армією за те, що захищають нас від лютого ворога – Росії, і ми обов’язково переможемо! Я хочу, щоб наші діти зростали під мирним небом без війни в Україні!

П.С: Путін іди на х##!" – написав Буяльський.