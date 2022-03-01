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Українські футболісти закликали світ зупинити Росію

Сьогодні 12:55 322 0
Українські футболісти просять зупинити війну
Українські футболісти закликали світ зупинити Росію

Джерело - Чемпіон.

Українські футболісти звернулися до світової спільноти у зв’язку з вторгненням російських військ до України. 

Звернення записали Андрій Пятов, Олександр Зінченко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко, Георгій Бущан, Віктор Коваленко, Ілля Забарний, Руслан Малиновський та Сергій Кривцов.

"Ми звертаємось до футбольної спільноти, до всіх, хто об’єднаний любов’ю до гри у футбол, кожного уболівальника, кожного гравця, кожного тренера, кожного менеджера. До усіх, хто розуміється, і всіх, хто захоплюється футболом.

Ми звертаємось до вас, щоб пояснити всьому світу, показати кожному жителю планети Земля, що під прикриттям спецоперації, російські війська ведуть відкриту війну проти України, завдають відкритих ударів по житлових районах, обстрілюють мирне населення.

Ми закликаємо кожного, хто чує нас, протидіяти цій війні, зупинити руйнування та кровопролиття.  Ми просимо всю світову спільноту протидіяти російській пропаганді. Показувати та розповідати правду про війну в Україні всіма можливими ресурсами.

Ми вдячні кожному, хто вже це зробив, і кожному, хто нас підтримає. Ні війні! Слава Україні! Героям Слава!" – сказано у зверненні.

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Публикация от Viktor Kovalenko (@vitykovalenko)

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