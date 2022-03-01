Легенда збірної Бразилії підтримав українців

Джерело - Чемпіон.
Легендарний ексворотар збірної Бразилії, чемпіон світу 1994 року Клаудіо Таффарел виступив із посланням до українського народу.
Про це розповів сам футболіст у Facebook.
"Дорогі друзі, українці! Наразі увесь світ слідкує, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні.
Особисто я бажаю, щоб на вашу землю якомога швидше повернувся мир. Тому що ця війна немає сенсу. Надсилаю вам мої молитви. Я вірю в вас, сьогодні увесь світ – це Україна", - заявив Таффарел.
Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили російські команди від участі в усіх турнірах.