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Росію позбавили всіх змагань у пляжному футболі

Сьогодні 09:27 244 0
Росію позбавили всіх змагань у пляжному футболі

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна організація пляжного футболу (BSWW) позбавила Росію всіх змагань через військову агресію проти України.

Про це повідомила Асоціація пляжного футболу України.

"Росію позбавили всіх змагань з пляжного футболу!

Під тиском АПФУ (Асоціації пляжного футболу України) 28 лютого Міжнародна організація пляжного футболу (BSWW) прийняла рішення позбавити росію всіх змагань з пляжного футболу і наразі займається корегуванням календаря на сезон 2022 року!

Нагадаємо, що країна-агресор у минулому році приймала Чемпіонат Світу з пляжного футболу під егідою FIFA, який бойкотувала збірна України.

Маленька перемога!", - йдеться в повідомленні.

Також, УЄФА та ФІФА відсторонили російські команди від участі в усіх турнірах.

Росія веде війну проти України

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