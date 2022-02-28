Коноплянка попросив допомоги інших країн через ризик вибуху ЧАЕС

Півзахисник Краковії Євген Коноплянка стурбований перебуванням російських військ поблизу Чорнобильської атомної електростанції.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Шановні друзі з ЄС, США, Канади та всіх країн! Сьогодні в руках російських терористів брудна атомна бомба – вони захопили Чорнобильську станцію в Україні. Якщо вони її активують, ядерний апокаліпсис потужністю у 500 Хіросім чекає на весь світ!

Допоможіть Україні зупинити ядерне лихо! Закрийте небо! Поширюйте відео – це дуже важливо для вашої безпеки. Все інше зробить українська армія", – написав Коноплянка.