Ліверпуль у неймовірній серії пенальті переграв Челсі у фіналі Кубка ліги

Джерело - Чемпіон.
Челсі у фіналі Кубка англійської ліги
Основний та додатковий час матчу завершився з рахунком 0:0. У серії післяматчевих пенальті влучнішими були гравці
Кубок ліги
Фінал, 27 лютого
Челсі - Ліверпуль 0:0 - після пенальті 10:11
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Джерело - Чемпіон.
Челсі у фіналі Кубка англійської ліги
Основний та додатковий час матчу завершився з рахунком 0:0. У серії післяматчевих пенальті влучнішими були гравці
Кубок ліги
Фінал, 27 лютого
Челсі - Ліверпуль 0:0 - після пенальті 10:11