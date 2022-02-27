Ліверпуль у неймовірній серії пенальті переграв Челсі у фіналі Кубка ліги

У Челсі схибив воротар

Джерело - Чемпіон.

Челсі у фіналі Кубка англійської ліги

Основний та додатковий час матчу завершився з рахунком 0:0. У серії післяматчевих пенальті влучнішими були гравці

Кубок ліги

Фінал, 27 лютого

Челсі - Ліверпуль 0:0 - після пенальті 10:11