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Ліверпуль у неймовірній серії пенальті переграв Челсі у фіналі Кубка ліги

Сьогодні 21:28 167 0
У Челсі схибив воротар
Ліверпуль у неймовірній серії пенальті переграв Челсі у фіналі Кубка ліги
#Англія, Кубок Ліги, #Ліверпуль, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Челсі у фіналі Кубка англійської ліги 

Основний та додатковий час матчу завершився з рахунком 0:0. У серії післяматчевих пенальті влучнішими були гравці

Кубок ліги

Фінал, 27 лютого

Челсі - Ліверпуль 0:0 - після пенальті 10:11

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