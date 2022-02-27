Шевченко: Стоп війні в Україні

Джерело - Чемпіон.
Екстренер збірної України Андрій Шевченко вийшов на мітинг у Лондоні на підтримку України.
Про це розповів сам фахівець у Facebook.
"Стоп війні в Україні! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.
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|1
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|$100
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|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Екстренер збірної України Андрій Шевченко вийшов на мітинг у Лондоні на підтримку України.
Про це розповів сам фахівець у Facebook.
"Стоп війні в Україні! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.