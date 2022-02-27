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Шевченко: Стоп війні в Україні

Сьогодні 19:39 270 0
Андрій Шевченко просить зупинити війну
Шевченко: Стоп війні в Україні
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Екстренер збірної України Андрій Шевченко вийшов на мітинг у Лондоні на підтримку України.

Про це розповів сам фахівець у Facebook.

"Стоп війні в Україні! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

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