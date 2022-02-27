Литовські гравці та тренери залишають російські клуби

Литовці висловили громадянську позицію щодо нападу Росії на Україну.

Низка литовських баскетболістів вирішила залишити клуби Єдиної ліги ВТБ.

Про це повідомляють литовські ЗМІ.

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Литовці Міндаугас Кузмінскас та Артурас Гудайтіс залишили Зеніт, Маріус Григоніс йде з ЦСКА, тренер Казіс Максвітіс піде з Парми.

Офіційних оголошень не було, проте литовська преса свідчить про це впевнено.

Кузмінскас вже у Литві, головний тренер національної збірної Литви Максвітіс оголосить про рішення 27 лютого, після матчу збірної.