Литовські гравці та тренери залишають російські клуби

Джерело - sport.ua.
Низка литовських баскетболістів вирішила залишити клуби Єдиної ліги ВТБ.
Про це повідомляють литовські ЗМІ.
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Литовці Міндаугас Кузмінскас та Артурас Гудайтіс залишили Зеніт, Маріус Григоніс йде з ЦСКА, тренер Казіс Максвітіс піде з Парми.
Офіційних оголошень не було, проте литовська преса свідчить про це впевнено.
Кузмінскас вже у Литві, головний тренер національної збірної Литви Максвітіс оголосить про рішення 27 лютого, після матчу збірної.