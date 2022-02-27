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Вест Гем підтримав Ярмоленка та Україну

Сьогодні 17:27 223 0
Вест Гем підтримав Ярмоленка та Україну
Вест Гем підтримав Ярмоленка та Україну
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27-го туру АПЛ Вест Гем на своєму полі приймає Вулверхемптон.

"Молотобійці" вирішили під час поєдинку підтримати гравця команди Андрія Ярмоленка, а також  Україну, на яку напала російська армія.

Крім напису, на табло також розміщено прапор України та фото Ярмоленка. Подібні електронні табло розміщені як назовні стадіону, так і всередині на трибунах.

Також на розминці перед грою всі гравці Вест Гем були у джерсі з прізвищем українця та його ігровим номером на спині.

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Публикация от West Ham United (@westham)

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