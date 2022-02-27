Вест Гем підтримав Ярмоленка та Україну

Джерело - Чемпіон.
У матчі 27-го туру АПЛ Вест Гем на своєму полі приймає Вулверхемптон.
"Молотобійці" вирішили під час поєдинку підтримати гравця команди Андрія Ярмоленка, а також Україну, на яку напала російська армія.
Крім напису, на табло також розміщено прапор України та фото Ярмоленка. Подібні електронні табло розміщені як назовні стадіону, так і всередині на трибунах.
Також на розминці перед грою всі гравці Вест Гем були у джерсі з прізвищем українця та його ігровим номером на спині.
Посмотреть эту публикацию в Instagram