Вест Гем підтримав Ярмоленка та Україну

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27-го туру АПЛ Вест Гем на своєму полі приймає Вулверхемптон.

"Молотобійці" вирішили під час поєдинку підтримати гравця команди Андрія Ярмоленка, а також Україну, на яку напала російська армія.

Крім напису, на табло також розміщено прапор України та фото Ярмоленка. Подібні електронні табло розміщені як назовні стадіону, так і всередині на трибунах.

Також на розминці перед грою всі гравці Вест Гем були у джерсі з прізвищем українця та його ігровим номером на спині.